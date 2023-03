Lavoro, la Coldiretti: nei campi c'è posto per 100mila giovani

Agricoltura, un'occasione per i giovani in cerca di lavoro

Roma, 22 febbraio 2023 - Nelle campagne con l’arrivo della primavera c’è posto per almeno centomila giovani per colmare la mancanza di manodopera che ha duramente colpito il settore lo scorso anno con la perdita rilevante dei raccolti agricoli nazionali. È il dato principale che emerge dall’analisi della Coldiretti presentata al salone della creatività Made in Italy "Generazione in campo". Quali figure servono? Nelle campagne servono – si spiega dalla Coldiretti - figure specializzate come i trattoristi, i serricoltori, i potatori e tecnici dell’agricoltura 4.0 per guidare droni, leggere i dati metereologici e utilizzare gli strumenti informatici ma anche raccoglitori per le verdure, la frutta e la vendemmia. Non vanno dimenticati poi – continuano dalla Coldiretti - i nuovi sbocchi occupazionali offerti dalla multifunzionalità che vanno dalla trasformazione aziendale dei prodotti alla vendita diretta, dalle fattorie didattiche agli agriasilo, ma anche alle attività ricreative, l'agricoltura sociale per l'inserimento di disabili, detenuti e tossicodipendenti, la sistemazione di parchi, giardini, strade, l’agribenessere e la cura del paesaggio o la produzione di energie rinnovabili. Per questo è necessario un piano integrato di formazione che coinvolga le scuole anche per recuperare le conoscenze antiche e vincere le sfida della rivoluzione digitale nelle campagne con gli investimenti...