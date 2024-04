Lavazza compra le macchinette del caffè

Lavazza rafforza l’investimento nel settore del vending e lancia un’Opa volontaria per cassa – attraverso la società di nuova costituzione Grey – sulla totalità delle azioni di Ivs Group, azienda leader nel settore delle macchinette del caffè. L’operazione è finalizzata al delisting, cioè alla revoca delle azioni Ivs dalla quotazione. Il prezzo offerto è di 7,15 per ciascuna azione portata in adesione e incorpora un premio del 18,9% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni Ivsg degli ultimi 6 mesi. L’operazione prevede una serie di accordi firmati da E-Coffee Solutions (società controllata dalla società Luigi Lavazza) e da Ivs Partecipazioni (azionista di maggioranza di Ivs Group), ma il veicolo con cui sarà lanciata, è una newco interamente controllata da Ecs.