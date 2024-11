La realtà virtuale e la potenza del 5G. Tim e Ducati: emozione e innovazione

Tim e Ducati, insieme. E con loro Qualcomm per un viaggio destinato a regalare emozioni. Ci sono i vertici di Tim Enterprise nel salotto Ducati di Borgo Panigale. Il numero uno del progetto ’The Speed of Innovation’ che ha voluto legare la potenza e la velocità del 5G alle Rosse, Elio Schiavo è accanto a Fabio Iaione, country manager di Qualcomm, ma ad accendere i riflettori sul progetto-accordo destinato ad avere seguito (oltre allo sport), in tutti gli altri settori della vita di tutti i giorni, è Claudio Domenicali, ad di Borgo Panigale.

Grazie al 5G e alle nuove soluzioni digitali di virtual reality proposte dal Gruppo Tim – guidato dall’amministratore delegato Pietro Labriola – sarà possibile per i visitatori del Museo Ducati immergersi a 360 gradi nell’atmosfera del box del Team ufficiale Ducati in MotoGp e ripercorrere la storia di uno dei modelli più iconici di Borgo Panigale, la 916. Un viaggio esclusivo tra passato e futuro, espresso in due esperienze fruibili indossando speciali visori, che daranno agli appassionati l’opportunità di esplorare luoghi e contenuti solitamente inaccessibili.

Nella prima esperienza il visitatore si troverà dietro le quinte del Campionato Mondiale MotoGp e potrà accedere a spazi riservati agli addetti ai lavori. Un’avventura inedita per i fan, che avranno così la possibilità di scoprire il box del Ducati Lenovo Team guidata da Mauro Grassilli – ds di Ducati Team – con una visione POV (Point of View) a 360 gradi in qualità video fino a 8K. Il visitatore diventerà protagonista e, guidato dagli esperti di Ducati Corse, potrà approfondire i diversi aspetti tecnici legati alle moto e alle attività del weekend di gara.

La seconda esperienza porta invece il visitatore in una ‘stanza delle meraviglie’ virtuale, dove è possibile ripercorrere la storia dell’ iconica Ducati 916 attraverso una collezione interattiva di immagini, rari documenti storici e progettuali, tra cui i primi bozzetti della moto e le riviste d’epoca che ne testimoniano il successo.

"Oggi dimostriamo come la tecnologia può valorizzare e virtualizzare il patrimonio culturale e storico dello sport e del design, attraverso esperienze immersive che rendono accessibili questi contenuti anche da remoto – dichiara Elio Schiavo, Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer di Tim – . Tutto questo grazie alle tecnologie 5G e alle soluzioni innovative di Tim Enterprise come ad esempio l’Extended Reality".

"Continuiamo il nostro viaggio tra passato e futuro – illustra Schiavo –, mettendo a disposizione delle imprese e dei cittadini applicazioni digitali avanzate, questa volta introdotte nel mondo sportivo e nei suoi musei come quello Ducati, con l’obiettivo di accrescerne la conoscenza e l’attrattività turistica. E’ una parte del percorso – conclude Schiavo – che stiamo facendo per promuovere il territorio e la cultura del nostro Paese utilizzando tecnologie innovative, come Cloud, AI, IoT e Cybersecurity, per rendere più smart le nostre città".

"Lo spirito di innovazione è un elemento fondamentale della filosofia Ducati e viene applicato in ogni ambito e in ogni processo aziendale – afferma Patrizia Cianetti, Marketing e Communications Director di Ducati –. La partnership con Tim Enterprise si inserisce perfettamente all’interno di questa visione e risponde alla continua ricerca di sofisticatezza, uno dei nostri tre valori principali, insieme allo stile e alle prestazioni. Attraverso queste due esperienze di realtà virtuale, che si affiancano alla visita al Museo e alla fabbrica Ducati, mettiamo in atto la nostra mission che è quella di arricchire la vita delle persone tramite esperienze indimenticabili: la storia e il racing sono due tra gli aspetti che più di tutti infiammano la passione dei Ducatisti di tutto il mondo. Questa – conclude Patrizia Cianetti – è un’opportunità unica per far vivere loro qualcosa di esclusivo, nuovo ed emozionante".

"Siamo lieti di collaborare con Tim a questa installazione dimostrativa presso il Museo Ducati che, grazie ai dispositivi XR, tutti alimentati dalle piattaforme Snapdragon XR, farà provare ai visitatori un’autentica esperienza esclusiva nel mondo due ruote – spiega Dino Flore, VP, Technology di Qualcomm Europe, Inc. –. Grazie alla potenza del 5G e della realtà virtuale, il pubblico potrà così esplorare la storia e il mondo di Ducati Corse".

Con questa proposta Tim realizza un’esperienza unica con soluzioni ad elevato potenziale di sviluppo per le imprese, sfruttando le capacità di innovazione di Tim Enterprise e dando un ulteriore impulso allo sviluppo del turismo digitale e alla diffusione della creatività Made in Italy anche da remoto, potenziando le esperienze, rendendole più interattive e coinvolgenti, per attrarre così nuovi segmenti di pubblico.