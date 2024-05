La crescita continua. Battute le stime

Unicredit archivia il primo trimestre con un utile di 2,6 miliardi di euro, in crescita di circa il 24% rispetto al pari periodo del 2023. Il dato è sopra le stime che prevedevano 2,1 miliardi. I ricavi netti sono pari a 6,3 miliardi, in crescita del 7%. È "una crescita redditizia di qualità per il tredicesimo trimestre consecutivo", evidenzia la banca in una nota. "Abbiamo iniziato l’anno su basi estremamente solide, superando in pieno le aspettative".