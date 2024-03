La Bce si ritira, Btp in mano a stranieri e famiglie

La Bce (nella foto la presidente Christine Lagarde) asciuga il quantitative easing e si ‘ritira’, nel 2023, dal possesso dei titoli di Stato dell’eurozona e anche dell’Italia, mercato in cui tornano gli investitori stranieri, attratti dai buoni rendimenti e le famiglie accorse in massa a sottoscrivere le emissioni dei Btp Valore. Riducono la loro quota invece le banche del nostro paese che detengono, secondo gli ultimi dati di Bankitalia, 347 miliardi di euro contro i 381 di un anno fa. E proprio agli istituti di credito è arrivato lo sprone del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti affinchè usino le riserve accumulate per finanziare l’economia reale e fare fronte a possibili periodi di difficoltà senza contare solo sul differenziale fra tassi sui depositi e quelli sui prestiti o investimenti. Ancora la Bce nota come a livello europeo le famiglie siano tornate a detenere il 3,5% del debito, un livello simile a quello del 2015.