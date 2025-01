KIKO rafforza la sua struttura organizzativa con la nomina di due nuovi membri del lead team

Milano, 9 gennaio 2025 - KIKO Milano, il marchio italiano leader nel settore del Beauty, conosciuto per il suo vasto assortimento, l'impronta globale, l'accessibilità e l'impegno per l'eccellenza, è entusiasta di annunciare la nomina di due nuovi ruoli: Arnaud Goullin come Chief Commercial Officer (CCO) e Luca Bozzo, in qualità di Chief Corporate Officer (CCO).

Arnaud Goullin è stato nominato Chief Commercial Officer e sarà responsabile della definizione e dell'esecuzione della strategia commerciale dell'azienda in tutti i mercati gestiti direttamente da KIKO Milano, compresi i negozi al dettaglio e l'e-commerce. Con una vasta esperienza nei settori del lusso e del Beauty in Asia, Europa e Nord America, e una comprovata expertise nell'attuazione di strategie di leadership commerciali finalizzate all'espansione di marchi globali, Goullin sarà fondamentale per ottimizzare e migliorare l'esperienza retail e digitale di KIKO Milano, con l'obiettivo di incrementare i ricavi attraverso tutti i punti di contatto commerciali.

Luca Bozzo è stato nominato Chief Corporate Officer e supervisionerà le principali funzioni aziendali, tra cui le Risorse Umane e i Talenti, gli Acquisti Indiretti e le Relazioni Esterne. Con una vasta esperienza nel settore del lusso e dei beni di consumo, sarà fondamentale per gettare le basi per la costruzione di una straordinaria comunità di talenti, assicurando che KIKO Milano attragga, sviluppi e trattenga i migliori professionisti del settore. Guiderà inoltre gli sforzi per far evolvere il modello operativo dell'azienda in un'organizzazione “Glocal”, in cui le conoscenze e le competenze locali vengono sfruttate come vantaggi competitivi in tutte le regioni.

Con queste nuove nomine, KIKO Milano rafforza il suo impegno ad accelerare la strategia di espansione globale e determinata a fornire costantemente un valore sempre superiore a clienti e azionisti.

Simone Dominici, CEO di KIKO Milano, ha commentato: “KIKO Milano, con una crescita media annua del 25% nell’ultimo triennio, è uno dei brand in più rapida crescita nel Beauty, consolidando la propria leadership globale. Ora, con l'ingresso di L Catterton nel nostro capitale, insieme al costante supporto della famiglia Percassi, proseguiamo nella missione di diventare il punto di riferimento per la comunità globale del Beauty, rappresentando l'esplorazione dell'identità e l'espressione di sé come elementi fondamentali dell'Arte della Bellezza italiana. Siamo molto orgogliosi che Arnaud e Luca siano entrati a far parte del nostro team. I loro importanti track record e la loro mentalità globale contribuiranno in modo determinante a consentire a KIKO Milano di realizzare la sua mission. La loro visione strategica rafforzerà ulteriormente la posizione del marchio come leader del settore, attraverso l'innovazione commerciale e i servizi in tutti i nostri punti di contatto commerciale, rispondendo alle esigenze in continua evoluzione di clienti e dipendenti in tutto il mondo”.