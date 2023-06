Italia terza nell’arredo Superata la Germania

Frena ma non si arresta la crescita del settore dell’arredo, dove l’Italia scavalca la Germania e si posiziona la terzo posto come quota di mercato dietro a Cina e Usa. Lo dice Mediobanca (in foto l’ad Alberto Nagel): il 2022 dovrebbe chiudersi con un incremento a doppia cifra del fatturato globale (+12%), a circa 530 miliardi di euro.