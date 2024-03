Italia ed Emirati Arabi Uniti sempre più vicini: opportunità d’affari

Roma, 4 marzo 2024 – Italia ed Emirati Arabi Uniti sempre più vicini. Secondo i dati forniti da Investopia, la piattaforma di investimento globale lanciata dal governo degli Emirati Arabi Uniti nel 2021, l’economia degli Emirati Arabi Uniti è in continua crescita, il PIL del Paese ha registrato un +3,7% nella prima metà dello scorso anno, trainato dal settore non oil, che è cresciuto del 5,9%. Estremamente positive anche le prospettive di crescita per il 2024: secondo la Banca Centrale degli Emirati, infatti, si prevede un poderoso + 5,7%.

Cristiano Ronaldo gioca nel campionato degli Emirati Arabi

I temi centrali

Gli EAU (Emirati arabi uniti) hanno i soldi ma serve il know-how. Ecco uno dei motivi che spingono Europa ed EAU ad avvicinarsi sempre di più. Sono quattro i temi al centro del dibattito dei quali si discuterà anche il prossimo 10 maggio a Milano in occasione della seconda edizione Investopia Europe: