Ita-Lufthansa, il presidente è Pappalardo

Finalmente Ita Airways e Lufthansa convolano a nozze. Ieri i tedeschi sono entrati nella ‘newco’ nata dalle ceneri di Alitalia al 41% versando nelle casse 325 milioni di euro. Subito dopo l’assemblea ordinaria degli azionisti di Ita ha nominato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione (che passa da 3 a 5 membri), con Sandro Pappalardo indicato presidente e Joerg Eberhart nuovo amministratore delegato. Tre i nomi scelti dal Mef (che ora è in Ita al 59%) e due dai tedeschi.

Pappalardo viene dal mondo dell’aviazione in quanto ex pilota dell’Esercito, con diverse lauree tra cui una in Management, e consigliere dell’Enit, l’agenzia nazionale del turismo. Il neo-ad Eberhart dal 2021 lavora come responsabile dello sviluppo strategico del gruppo tedesco e in passato è stato anche presidente e Ceo di Air Dolomiti. Conosce molto bene l’Italia, dove risiede, parla italiano ed ha seguito il dossier Ita. Passando al resto del cda, su scelta italiana arrivano Antonella Ballone (vicepresidente di Baltour) ed Efrem Angelo Valeriani (già consigliere di Æqua Roma). I tedeschi optano per Lorenza Maggio, manager italiana che per Lufthansa è vice presidente Sales per Medio Oriente e Africa. Nominato anche il nuovo Collegio Sindacale nelle persone di Paolo Ciabattoni, Federico Testa e Angela Florio, con quest’ultima che ne sarà presidente. Il ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti ha anticipato che per il comitato consultivo indicherà l’ormai ex presidente Ita Antonino Turicchi e Domenico Iannotta, che è già dirigente Mef del dipartimento economia. Lufthansa punta a raggiungere il 100% in due fasi successive ed entro il 2033, investendo 829 milioni complessivi.

Alberto Levi