Traffico aereo in Italia: aumento del 33% ma scioperi e maltempo penalizzano i viaggiatori

Aumentano i flussi di traffico aereo verso l'Italia che nel primo trimestre dell'anno hanno registrato un aumenrto del 33% rispetto allo stesso periodo del 2023. Ma scioperi frequenti e maltempo hanno pesato sui viaggiatori con l'Italia che è al 17esimo posto in Ue per puntualità dei voli. Wizzair, Turkish Airlines e Ryanair le compagnie che hanno fatto registrare più disservizi. L'analisi arriva da RimborsoAlVolo, società specializzata in trasporto aereo e assistenza ai passeggeri, che ha elaborato i dati ufficiali di Enac, Eurocontrol e Iata. Complessivamente, nei primi tre mesi dell'anno sono stati effettuati in Italia 111.110 vol: 66% voli internazionali, 34% voli nazionali. Roma Fiumicino si è confermato il principale aeroporto italiano con 3,2 milioni di passeggeri e una quota di mercato del 24%.

Nei primi tre mesi dell'anno i cieli europei hanno registrato un ritardo medio di 17,3 minuti a volo, con una puntualità media del 72,4%, in calo rispetto al 75,8% dello stesso periodo del 2024. A pesare su tale dato, gli scioperi nel comparto del trasporto aereo registrato nel nostro Paese: il primo trimestre del 2025 è stato caratterizzato da 8 eventi di sciopero che hanno causato la cancellazione di circa 470 voli e coinvolto oltre 65.000 passeggeri.

Sul fronte dei disservizi a danno dei viaggiatori, l'analisi delle richieste di rimborso eseguita da RimborsoAlVolo mostra una concentrazione significativa nei principali hub italiani. Milano, considerando tutti i suoi aeroporti, si conferma come l'area più problematica con il 14,6% del totale delle richieste. Segue Roma con l'8,4%, e significativa anche la presenza di Catania, che con il 6,2% delle richieste di rimborso si conferma come uno degli aeroporti più problematici. Considerando il volume dei voli operati in Italia dalle varie compagnie aeree, Wizzair presenta il rapporto più sfavorevole, con circa 3,1 richieste di rimborso ogni 10.000 passeggeri trasportati, seguita da Turkish Airlines con 2,8 e Ryanair con 2,6. ITA Airways e Lufthansa presentano invece rapporti più favorevoli, rispettivamente di 1,9 e 1,7 richieste ogni 10.000 passeggeri.