Famiglie in difficoltà, stangata sugli interessi dei prestiti. Ma è boom di richieste

Interessi dei prestiti, la simulazione

Milano, 17 febbraio 2023 - ​Indebitarsi per comprare o ristrutturare la casa ma anche per acquistare l’auto o i mobili costa sempre di più a causa dei rialzi dei tassi decisi dalla Bce che a febbraio li ha portati al 3% e a marzo è ormai scontato che saliranno al 3,5%. Così, a gennaio, secondo il rapporto mensile dell’Abi, l’Associazione bancaria italiana, il tasso medio sul totale delle operazioni di finanziamento era salito dal 3,20% di dicembre al 3,51%. Leggermente più elevato (il 3,53% rispetto al precedente 3,01%) l’incremento del costo dei mutui e ancora più alto il livello (3,70% contro 3,55%) raggiunto dai tassi sui finanziamenti alle imprese che, secondo Confesercenti, in tre anni avranno un maggior costo-prestiti di almeno 9 miliardi di euro. L'andamento dei prestiti Nonostante l’aumento dei tassi sempre a gennaio, rileva l’Abi, i prestiti a famiglie e imprese sono comunque cresciuti dell’1,3%. Il Barometro Crif però avverte come il 2023 si sia aperto con un andamento a due velocità. Da una parte prosegue il calo delle richieste di mutui con un meno 22,8% a gennaio, soprattutto per la diminuzione delle surroghe anche se l’effetto del rialzo dei tassi sui mutui variabili, e quindi la spinta...