L’intelligenza artificiale sbarca sugli smartphone Samsung. Ecco i nuovi modelli (e cosa sanno fare)

Roma, 18 luglio 2024 – L'intelligenza artificiale Galaxy AI arriva sui cellulari Samsung. Il colosso sudcoreano dell'informatica lo ha annunciato a Parigi, svelando i tre nuovi protagonisti della linea in commercio nei prossimi mesi: oltre ai nuovi auricolari Galaxy Buds3 e Galaxy Buds3 Pro, spicca l'intelligenza artificiale integrata per la prima volta ai modelli di smartphone Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6.

Entrambi i cellulari di serie Z, in formato pieghevole e più versatile, sono stati progettati per offrire maggiore resistenza, grazie all'Armor Aluminium e al Corning Gorilla Glass Victus 2, e assicurare agli utenti più tranquillità nel maneggiare i dispositivi.

Tra le ultime funzionalità, invece, il colosso della telefonia ha elaborato Slo-mo istantaneo, che permette di rallentare istantaneamente un video, generare fotogrammi aggiuntivi e mantenere un'esperienza visiva fluida, ma ha sviluppato un sistema di raffreddamento aggiornato che migliora le prestazioni. Come? Attraverso una camera di vapore di dimensioni più grandi, ovvero un meccanismo di scambio termico con un liquido, solitamente acqua, che ne permette l’evaporazione e dissipa il calore.

E’ l’intelligenza artificiale, però, a fungere da comune denominatore per la maggior parte delle nuove funzioni e strumenti: l'Assistente Note, per esempio, produce rapidamente traduzioni, riassunti e formattazioni automatiche per gli appunti delle riunioni e, grazie alla trascrizione incorporata, consente la traduzione di registrazioni e messaggi vocali.

Traduzione Live, invece, è uno strumento che traduce le telefonate in tempo reale direttamente sul cellulare, oppure da quelle effettuate attraverso app di terze parti.

Il compositore, una nuova funzionalità della tastiera Samsung che genera un testo suggerito in base a parole chiave, utile per comporre e-mail e social media, e replica il tono dell'utente grazie all'analisi dei post precedenti.

Google Gemini, una nuova app che fornisce all'utente un assistente personale basato sull'intelligenza artificiale direttamente sullo smartphone serie z, aiutandolo così nella scrittura, nell'apprendimento e nella pianificazione delle attività. Risposte suggerite, ovvero una funzionalità che analizza gli ultimi messaggi ricevuti per suggerire una risposta personalizzata e garantire una comunicazione più rapida

A raccontare le novità è stato il presidente della Samsung Mobile TM. "La lunga storia di innovazione di Samsung – ha detto Roh Tae-moon – ci ha permesso di diventare leader nel settore mobile, prima con il design pieghevole, poi inaugurando l'era dell'AI mobile. Siamo entusiasti di unire queste due tecnologie e offrire nuove possibilità per gli utenti in tutto il mondo".