Inps: spesa per le pensioni da 231 miliardi. Più a uomini che a donne

Pensionati in attesa presso un ufficio Inps di Napoli (Ansa)

Roma, 22 marzo 2023 - L’importo medio delle pensioni in pagamento è di 750 euro mensili, ma le pensioni di vecchiaia in media arrivano a 1.360 euro mensili, per una spesa complessiva che ha toccato quota 231 miliardi di euro. In totale i pensionati sono poco meno di 18 milioni, in prevalenza uomini e del Nord. L’analisi della distribuzione per età evidenzia un'età media dei pensionati pari a 74,1 anni, con una differenza tra i generi di 4,7 anni (71,5 anni per gli uomini e 76,2 anni per le donne). Sono questi i principali dati aggiornati del pianeta pensioni e pensionati secondo l’ultima radiografia aggiornata resa nota dall’Inps in queste ore. I numeri di pensioni e pensionati Le pensioni vigenti al 1° gennaio 2023 sono 17.718.685, di cui 13.685.475 (il 77,2%) di natura previdenziale (fondate su contributi versati) e 4.033.210 (il 22,8%) di natura assistenziale (pagate dalla fiscalità). Il 47,9% delle pensioni è in carico alle gestioni dei dipendenti privati: quella di maggior rilievo è il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, che gestisce il 45,2% del complesso delle pensioni erogate e il 58,1% degli importi in pagamento. Le gestioni dei lavoratori autonomi erogano il 28,3% delle pensioni, per un importo in...