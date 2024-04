In costruzione il più grande parco solare

Plenitude annuncia il via ai lavori di costruzione del parco solare Renopool a Badajoz, in Spagna, che con una capacità di 330 Mw sarà il più grande progetto fotovoltaico costruito dalla società a livello globale. Il parco, realizzato con il supporto delle società di costruzione Ohla, Sacyr e Sarpel, genererà 660 Gwh di energia all’anno, equivalenti al consumo di 200.000 famiglie (secondo Red Eléctrica de España il consumo residenziale giornaliero medio è 9 kWh) e comprenderà sette impianti fotovoltaici e una sottostazione elettrica nei pressi della località Solana de los Barros. L’annuncio è avvenuto alla presenza di Ignacio Gragera, sindaco di Badajoz, e di D. Víctor del Moral Agúndez, segretario generale per lo sviluppo sostenibile dell’assessorato all’Agricoltura, all’allevamento e allo sviluppo sostenibile dell’Estremadura. La costruzione degli impianti sarà completata nel corso del 2025.