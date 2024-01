Il franco frena i ricavi del Gruppo. Nel 2023 utili a 890 milioni

Swatch ha chiuso il 2023 con vendite per 7,9 miliardi di franchi, in crescita del 5,2% sul 2022 (+12,6% a tassi costanti), e una accelerazione nel quarto trimestre (+8%) che non ha però permesso di eguagliare gli 8 miliardi di ricavi attesi dagli analisti. Utile di esercizio a 890 milioni di franchi.