Volumi in crescita nel 2023 per il Gruppo Carraro (foto: l’ad Andrea Conchetto), leader mondiale nei sistemi di trasmissione per veicoli off-highway e trattori specializzati, il cui cda ha approvato il progetto di bilancio 2023 con fatturato di 846,3 milioni di euro (+15,8% rispetto al 2022), ed Ebitda di 81,1 milioni (+43,3%).