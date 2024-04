Il design, un tesoro che vale 3,14 miliardi

Italia patria del design e Milano la sua capitale. Stando al report "Design Economy 2024", il settore vale 3,14 miliardi e conta 63.485 occupati. Le imprese sono 17.312, con una particolare concentrazione in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte. In un solo anno, tra il 2021 e il 2022, le vendite del settore sono cresciute del +27,1%, ovvero quasi il doppio della media comunitaria (+14,4%). A Milano si concentra il 18% del valore aggiunto del settore sul territorio nazionale. Al secondo posto per numero di imprese, la provincia di Roma (6,6%), a cui seguono Torino (5%), Firenze (quarta per quota di imprese, 3,1%, quinta per valore aggiunto, 2,9% e settima per occupazione, 2,6%), Bologna (quinta per quota di imprese, 2,8%, quarta per valore aggiunto, 3,7% e occupazione, 3,6%).