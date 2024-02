I ricavi del 2023 volano a 1,9 miliardi

Il gruppo Ermegildo Zegna (foto) ha registrato ricavi preliminari per 1,9 miliardi nel 2023, in aumento del 27,6% su base annua e del 29,7% a cambi costanti, con una crescita del 19,3%. Nel quarto trimestre i ricavi sono stati di 570 milioni, in aumento del 40,1% su base annua e del 42,9% a cambi costanti, con una crescita del 19.6%.