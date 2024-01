I brani più trasmessi in radio e tv nel 2023

Roma, 16 gennaio 2024 – Quali sono i brani che sono stati più trasmessi in radio e in televisione nel 2023? A rivelarlo è il report annuale di EarOne Airplay, servizio che dal 2018 fornisce dati sui consumi della musica ed effettua ricerche dettagliate sulla trasmissione dei brani nei vari media. La classifica EarOne Airplay si riferisce al periodo compreso tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2023 e si basa sul monitoraggio di 180 emittenti accuratamente selezionate per rappresentare l'audience italiana, secondo i dati di Tavolo editori radio, società che raccoglie e pubblica i dati d'ascolto delle emittenti radio in Italia, e Auditel, società che raccoglie e pubblica dati sull'ascolto televisivo italiano.

Classifica generale: i brani più ascoltati nel 2023

Stando alla classifica, “Italodisco”, il singolo lanciato la scorsa estate dai The Kolors, è la canzone più ascoltata dell’anno, sia in radio che in televisione. Medaglia d’argento per la canzone di Dua Lipa "Dance The Night", brano della colonna sonora del film Barbie. In terza posizione troviamo “Parafulmini” di Ernia, Bresh e Fabri Fibra. Ottimi posizionamenti anche per “Cenere”, il singolo di Lazza, che si piazza al quarto posto della classifica generale, seguito da “Mercy” di The Blessed Madonna, dj, produttrice e musicista americana. “Rubami la notte”, il brano dei Pinguini tattici nucleari, si aggiudica la sesta posizione, mentre “It Goes Like Nanana”, della dj Peggy Gou, arriva settima. Tra i primi dieci classificati troviamo in ordine, “Eyes Closed” del cantautore e chitarrista britannico, Ed Sheeran, “Un briciolo di allegria”, di Blanco e Mina, e “Flowers” di Miley Cyrus.

Band e cantanti italiani più ascoltati nel 2023

Quali sono le band o i cantanti italiani più ascoltati nell’anno appena concluso? La classifica di EarOne Airplay conferma al primo posto i The Kolors, con il singolo “Italo disco”. Segue “Parafulmini” di Ernia, Bresh e Fabri Fibra. Terza posizione per “Rubami la notte”, il brano dei Pinguini tattici nucleari, seguita da “Un briciolo di allegria”, di Blanco e Mina, e “Disco Paradise” di Fedez, Annalisa e gli Articolo 31. All’ottavo posto, Achille Lauro e Rose Villain, con la canzone “Fragole”. Negli ultimi due posizionamenti troviamo, “Mon Amour” di Annalisa e “Due vite" di Marco Mengoni.