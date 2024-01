Glovo e l’accordo con Lloyds: aumenta l’offerta di parafarmaci a domicilio. Ecco dove

Milano 22 gennaio 2024 – Un’offerta di parafarmaci più ricca quella che propone Glovo grazie all’accordo siglato con LloydsFarmacia Benu Farmacia.

Ora saranno disponibili circa 10.000 referenze, da integratori a vitamine, a prodotti per la cura della persona, cosmetici, articoli per il corpo e l’igiene e dispositivi medici.

Si potevano già acquistare parafarmaci su Glovo, nella sezione ‘Parafarmacia e Bellezza’ delle diverse città in cui comparivano prodotti delle singole farmacie associate. Adesso, però, appare una sezione, ‘Lloyds Farmacia Benu’, tramite la quale si accede a una gamma più vasta di articoli presenti in queste farmacie. Per il momento tale possibilità interessa le città di Milano, Bologna e Modena poi, nei prossimi mesi, coinvolgerà tutte le città italiane coperte dai servizi di Glovo e LloydsFarmacia Benu Farmacia.

Nel 2020 Glovo aveva stretto accordi simili, relativi a farmaci per automedicazione e parafarmaci, ad esempio con le farmacie del network Hippocrates Holding. In generale l’anno della pandemia aveva visto una grande crescita del business dell’home delivery nel campo dei farmaci, a causa della situazione di necessità più stringente.

E’ possibile ottenere parafarmaci a domicilio (e sono tuttora) anche accedendo direttamente ai siti e alle app delle singole farmacie che consentono ordinazioni online, oppure tramite piattaforme nazionali come Pharmap (attiva in 120 città, fra cui Roma, Torino, Bologna, Milano, Palermo, Cagliari). Spesso però accordi di questo tipo sono consentiti limitatamente a situazioni particolari: di solito sono riservati a persone impossibilitate a recarsi in farmacia per malattie gravi o disabilità. Resta poi il servizio gratuito offerto da Federfarma (federazione nazionale unitaria titoli di farmacia): per casi non urgenti e persone impossibilitate a recarsi in farmacia, per disabilità o gravi malattie, e che non possono delegare altri soggetti. È presente su territorio nazionale con numero verde 800 189 521, attivo nei giorni feriali, lunedì-venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.30. Il servizio prevede consegna gratuita ed è offerto alle farmacie associate a FederFarma.

L’attuale accordo fra Glovo e Lloyds propone un’altra opportunità di farmaci a domicilio ovunque, nel raggio della presenza territoriale degli enti. Gli ordini saranno possibili accedendo all’app di Glovo oppure online nella sezione dedicata a ‘Parafarmacia e Bellezza’, da cui poi selezionare il punto di consegna preferito.