Flat tax: le partite Iva pagano più tasse dei dipendenti

Flat tax

Roma, 16 gennaio 2023 - Nonostante l’innalzamento delle soglie di reddito per accedere alla flat tax, le partite Iva continuano a pagare più tasse dei dipendenti. Solo nella fascia tra i 60mila e 65mila euro di ricavi, gli autonomi pagano meno. A dirlo è la Cgia di Mestre che ha realizzato una serie di simulazioni sulla misura bandiera del centrodestra. Il risultato è che, tra i 10mila di reddito fino a 55mila euro, gli autonomi pagano sempre molto più di impiegati e operai, con punte tra i 3.760 e i 3.875 euro all’anno nella fascia di reddito tra i 25 e i 30 mila euro, prelievo aggiuntivo che sale attorno ai 4.200 euro con redditi tra i 15 e i 20 mila euro. Come detto, la situazione cambia a partire dai 60mila euro di reddito. In questo caso gli autonomi con flat tax subiranno nel 2023 un prelievo fiscale annuo inferiore ai dipendenti di 640 euro. Se la comparazione avviene con un reddito da 65mila, il vantaggio sale a 1.285 euro. La simulazione realizzata dalla Cgia tra queste due categorie professionali si ferma sulla soglia di reddito pari a 65mila euro. Se il confronto viene fatto tra dipendenti e i...