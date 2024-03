"YouFinance 2024". Al via il corso online

A UN PRIMO APPROCCIO la finanza può apparire una materia ostica e non alla portata di tutti e del resto senza un po’ di preparazione il rischio “di farsi male“ è compromettere il proprio portafoglio è alto. Rinunciare a priori però può essere anche peggio, specie in un momento come quello che stiamo vivendo in cui l’inflazione e il caro prezzi sconsigliano di tenere i propri risparmi “parcheggiati“ troppo a lungo sul conto corrente. L’occasione giusta per imparare a muoversi in questo mondo è la nuova edizione di ’YouFinance 2024’, la guida essenziale per orientarsi sui mercati finanziari.

Traderlink e QN Economia annunciano il programma dell’edizione 2024 attraverso evento speciale dedicato all’educazione finanziaria. YouFinance orienta gli italiani nel loro approccio a investimenti e trading, e rappresenta una risorsa essenziale per ottimizzare le proprie strategie di gestione del denaro e per massimizzare il proprio potenziale finanziario.

A partire da marzo, il sito offre un calendario di attività formative gratuite - che proseguiranno fino a maggio - rivolto a tutti i lettori che potranno prendere confidenza con una vasta gamma di contenuti che vanno dalle guide dettagliate sugli investimenti ai consigli dedicati al trading, le analisi di mercato, la consulenza finanziaria e un’approfondimento dedicato al mondo delle Cryptovalute. Inoltre, ’YouFinance 2024’ ospiterà una serie di eventi ed esperienze educative, con interventi di relatori Internazionali ed esperti di fama mondiale nel campo della finanza, contenuti extra ed esclusivi, webinar e seminari tenuti da docenti e accademici, interventi dedicati al settore immobiliare.

I partecipanti avranno l’opportunità di mettere alla prova le proprie abilità in gare di trading che si svolgeranno in un ambiente simulato con denaro reale. Il punto culminante di ’YouFinance 2024’ sarà però l’evento finale che si terrà a Rimini il 16 e 17 maggio presso il Centro Congressi SGR. Qui gli utenti avranno l’ opportunità di seguire lezioni dal vivo, incontrare i relatori di fama internazionale, assistere alle finali delle gare di trading e fare networking con altri partecipanti. "Con ’YouFinance 2024’, vogliamo fornire una piattaforma unica e accessibile per acquisire una solida base di conoscenze finanziarie", afferma Mauro Pratelli, AD di Traderlink e fondatore di YouFinance. Per ulteriori informazioni visitare il sito web di ’YouFinance 2024’ all’indirizzo www.youfinance.it