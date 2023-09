Tra le iniziative anche un docufilm a Venezia

"Time To Change". È già dal titolo del documentario di Banca Generali, realizzato insieme a Stefano Guindani, che emerge il senso di urgenza per salvare il pianeta e mettere parallelamente al centro le persone. Il docu-film – della durata di 45 minuti, prodotto da Cannizzo Produzioni per la regia di Emanuele Imbucci – è stato presentato in anteprima il 5 settembre al Festival di Venezia. Il film segue il fotografo Stefano Guindani nel suo viaggio attorno al mondo mentre documenta coi suoi scatti la realizzazione dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030.