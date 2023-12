Lagarde non cambia rotta: "Nessun allentamento"

"In ottobre abbiamo deciso di mantenere invariati i tassi e prevediamo che il loro mantenimento ai livelli attuali per un periodo sufficientemente lungo fornirà un contributo sostanziale alla stabilità dei prezzi". Parola di Christine Lagarde (nella foto qui sotto), presidente della Banca Centrale Europea, che la scorsa settimana ha fatto chiaramente intendere qual è la sua posizione e quella dell’authority da lei presieduta: almeno per adesso, secondo Lagarde, non ci sono molti spazi per invertire la marcia della politica monetaria.