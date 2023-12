Mot ed EuroTlx. Sono i due principali mercati utilizzati in Italia per l’investimento diretto nei titoli di stato e nei corporate bond, cioè le obbligazioni emesse da società private. Il Mot (Mercato Telematico delle Obbligazioni), il principale dei due, è nato nel 1994, proprio per agevolare l’accesso dell’investitore privato al mercato obbligazionario e di rendere più efficiente l’operatività degli investitori professionali offrendo loro un sistema di negoziazione elettronico e completamente automatizzato, neglio ordini.