Rinunciare a garantire ai propri figli un’educazione di qualità e in linea con le loro inclinazioni, avvertono a Moneyfarm, non è un’opzione praticabile. Il lato positivo è che i genitori non dovranno affrontare tutte le spese subito, ma avranno a disposizione circa vent’anni. Un piano di investimento con una soluzione bilanciata partendo da una somma iniziale di 5.000 euro associato a un piano di accumulo di 100 euro al mese, consente di ottenere dopo 10 anni circa 25.000 euro (ipotizzando un rendimento lordo annuo del 6,45%).