Oltre 1.200 miliardi di dollari. È il valore complessivo delle risorse raccolte nel 2023 dai fondi che in tutto il mondo investono nel settore delle infrastrutture. Si tratta di una classe di investimento molto ampia che va ben oltre le opere pubbliche più "tradizionali", quali le vie di comunicazione, i ponti, le strade o le ferrovie. Per la comunità finanziaria internazionale (e anche per i governi) il comparto delle infrastrutture include oggi un vasto spettro di attività legate ai grandi trend dell’economia e della società, in primis la transizione energetica.