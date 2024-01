Gardant Spa è la capogruppo del Gruppo Gardant, operatore leader in Italia nel settore dell’alternative asset management creditizio e del servicing di portafogli di crediti deteriorati. Con oltre 550 milioni di euro di fondi raccolti, oltre 40 miliardi di euro di crediti in amministrazione e circa 20 miliardi di euro di crediti gestiti come special servicer, il Gruppo Gardant offre prodotti e servizi per investitori e banche nel settore dei crediti illiquidi e deteriorati. Ha già in essere, dal 2019, una partnership strategica con il Gruppo Banco BPM.