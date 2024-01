Direttore del Policy Observatory alla Luiss School of Government, il professor Domenico Lombardi (foto qui sotto) è Advisor di vari think tank, in Italia e all’estero, e membro del Consiglio Generale di Aspen Italia. Consigliere indipendente di Mps, nel consiglio di amministrazione presiede il Comitato Nomine. La sua attività di ricerca è stata pubblicata sulle principali riviste scientifiche internazionali e le sue analisi riportate da quotidiani come Wall Street Journal, Financial Times, The Times.