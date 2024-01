Dal primo gennaio Gianluca Bosisio ha lasciato il ruolo di direttore generale del gruppo Mediolanum per assumere l’incarico di amministratore delegato di Banco Mediolanum in Spagna, scambiandosi ruoli e deleghe con Igor Garzesi. Per Banca Mediolanum la Spagna, dove sbarcò nel 2000 acquistando il 66,33% della locale Fibanc, rappresenta un mercato importante, in cui vanta la prima rete di consulenti finanziari del Paese con 1.600 family banker, 230.000 clienti e 66 miliardi

di euro di capitale gestito

e amministrato.