Mosaiq Group, nuova realtà specializzata nel packaging sostenibile per l’industria del lusso, aggrega cinque aziende italiane leader nel settore: Valtenna (produzione di scatole rigide e astucci); Bulgarelli Production (cartellini e micro-packaging); D’Auria Packaging (produzione di shopping bag); Co.Ri Sacchettificio (sacchetti e copriabiti in tessuto) e Brand Label (etichette in tessuto). Insieme generano un fatturato di 70 milioni di euro, 300 addetti e clienti del calibro

di Gucci, Fendi, Zegna e Luxottica.