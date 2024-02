C’è chi è ripartito dopo l’alluvione anche senza aiuti, l’importante era essersi assicurati per tempo. Il caso di Seng, azienda ravennate specializzata nella produzione di caffè, ginseng in primis e bevande per il canale Horeca. Come tante altre aziende di Fornace Zarattini, il 19 maggio la Seng si è risvegliata sotto quasi un metro d’acqua. Grazie all’assicurazione contro i danni ambientali sottoscritta con Ciba Brokers l’azienda ha ricevuto 1,3 milioni di euro di indennizzo e si è rimessa in piedi senza neppure un euro di aiuti da parte dello Stato.