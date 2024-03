Fiat produrrà la Panda in Italia fino al 2027

POMIGLIANO D’ARCO (Napoli)

La Panda – la piccola Fiat che nella sua storia ha superato gli 8 milioni di unità vendute – continuerà a essere prodotta nello stabilimento italiano di Pomigliano d’Arco, in Campania, almeno fino al 2027. La produzione nella fabbrica aumenterà da metà marzo di circa il 20% per soddisfare la domanda in Italia e in Europa. Ad annunciarlo è Olivier Francois, ad di Fiat e direttore marketing globale di Stellantis, in una conferenza stampa tenuta nella fabbrica campana dove la Panda viene prodotta dal 2011. Fiat ha scelto per svelare la nuova serie speciale Fiat Pandina il giorno 29 febbraio per rendere omaggio allo storico lancio della prima Panda nel 1980, presentata al presidente della Repubblica Sandro Pertini nella stessa data. La Pandina sarà prodotta da giugno a Pomigliano e arriverà in estate nei principali mercati europei, mentre l’11 luglio verrà presentata a Torino la Panda elettrica che si farà in Serbia. "Questa fabbrica ha un futuro e oggi lo abbiamo ampiamente dimostrato – ha detto Francois – Investiamo su questo prodotto importantissimo che deve rimanere nella gamma il più a lungo possibile. Fino al 2027 con certezza, spero anche oltre. Dipenderà anche dalle condizioni normative".