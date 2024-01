Ferragni, Diego Della Valle: “Chiara è serena. Diamo tempo alle persone di dimostrare quello che hanno fatto”

Firenze, 10 gennaio 2024 – “Chiara è tranquilla come deve essere, è realista, diamo tempo alle persone di dimostrare quello che hanno fatto. Io credo nel lavoro della magistratura”. Così Diego Della Valle rispondendo a una domanda su Chiara Ferragni che siede nel Consiglio di Amministrazione di Tod’s. L’imprenditore stasera è a Firenze per il lancio alla Stazione Leopolda della collezione di calzature Tod’s for Automobili Lamborghini, con un evento da mille persone che celebra l’artigianalità e l’eleganza delle driving shoes più famose e l’alta tecnologia di Lamborghini. Molti invitati attratti dalla novità di Tod’s e dal rientro del Gruppo di Delle Valle in occasione di Pitti Uomo numero 105. In Fortezza alla Polveriera anche la collezione di Fay Archive sempre prodotta dall’azienda di Sant’Elpidio al Mare, eccellenza internazionale