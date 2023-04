Federica Pellegrini nuova testimonial Sustenium

Federica Pellegrini, ex nuotatrice italiana, è la protagonista della nuova campagna pubblicitaria pensata da McCann per il brand Sustenium, l’integratore a base di vitamine e aminoacidi, adatto a chi ha bisogno di energia fisica e mentale per affrontare le sfide quotidiane.

“Fede, pronta per una nuova sfida?” è l’incipit di ciascun soggetto della campagna, in cui Federica è impegnata a portare a termine delle prove in 1’52”98: record mondiale nei 200 metri stile libero da lei stabilito e ancora imbattuto. Riempire gli scatoloni di un trasloco, mettere la pettorina a quattro cani, sono solo alcune delle sfide che ha dovuto affrontare, dando vita a un format di comunicazione divertente ed energico.

Federica Pellegrini si è messa in gioco calandosi alla perfezione nella nuova parte. “Conclusa la mia attività agonistica, ho una vita nella quale le sfide quotidiane non mancano. E cerco di affrontarle sempre con energia... un po’ come ho fatto per quelle di Sustenium.”

Riccardo Nigi, Direttore di Menarini Consumer Healthcare Italia, commenta: “Nel 2022 Federica Pellegrini e Sustenium hanno avuto il primo momento di contatto, quando alla campionessa è stato assegnato il Premio Internazionale Fair Play Menarini per la categoria Personaggio Mito – Sustenium Energia e cuore. Da qui, l’occasione di avviare una conoscenza reciproca in cui i valori della nostra azienda e la dedizione e la passione delle nostre persone si sono incontrati con quelli di Federica. Sustenium, in completa sinergia con una grintosa Federica, mostra, in questo format, una quotidianità divertente, energica ed ingaggiante.”

Il concept creativo, ideato da McCann, nasce dall’esigenza di realizzare una campagna integrata capace di essere efficace su tutti i mezzi di comunicazione: dalla tv ai social, dall’affissione alla stampa, dalla radio al digital, fino al punto vendita e sul sito del brand. I film tv prevedono anche un codino dedicato a Sustenium Plus 50+, il prodotto specifico per tutti coloro che hanno più di 50 anni.

Alessandro Sciortino, Chief Creative Officer McCann Worldgroup Italy, commenta: “Ci sono progetti in cui cogli subito un’energia particolare, in questo caso si è trasformata in un’idea creativa semplice e divertente: sfidare Federica Pellegrini a battere il suo record fuori dall’acqua. Sono nate così “Le Sfide di Federica”, un format Sustenium bello da immaginare e da realizzare.” L’incarico è stato affidato a McCann a seguito di una gara vinta nel 2022 per la campagna di comunicazione del medesimo anno.