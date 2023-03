Aziende italiane all'estero, un fatturato da 567 miliardi. Ecco chi ci riesce (e dove va)

Lavazza si conferma nella top 100 delle aziende con più reputazione al mondo

Roma, 22 febbraio 2023 - Quanto vale il fatturato delle aziende italiane all’estero? E quali sono le aziende Made in Italy che fatturano di più? Negli ultimi anni sempre più aziende hanno optato per ampliare i propri confini aziendali oltre la frontiera italiana, internazionalizzando, così, la propria società. Solo nel 2021 le aziende internazionalizzate risultavano circa 25mila e fatturavano complessivamente circa 567 miliardi l’anno. L’andamento generale prevede per gli anni futuri una crescita costante: il valore complessivo generato dall’internazionalizzazione, infatti, vale ora oltre mille miliardi, ma è destinato a crescere. È quanto raccontano i dati contenuti nel corposo annuario “Commercio estero e attività internazionali delle imprese 2022” redatto da Istat-Ice, in cui viene delineato un disegno dettagliato dello scenario aziendale italiano internazionalizzazione. Le roccaforti del Made in Italy A sorpresa, l'Italia è sulla vetta del commercio mondiale soprattutto per prodotti che non rientrano nelle famose “tre F” per cui è famoso il made in Italy (fashion, food, furniture, vale a dire moda, cibo e legno-arredo): i materiali da costruzione in terracotta (è tricolore il 24,46% dei beni venduti a livello internazionale); il cuoio conciato e lavorato, gli articoli da viaggio, le borse, la pelletteria e selleria, le pellicce preparate e tinte...