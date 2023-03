Calzatura e pelletteria ripartono a Expo Riva Schuh & Gardabags 2023

Uno stand di Expo Riva Schuh

Riva del Garda, 16 Gennaio 2023 - Il carattere internazionale della 98esima edizione di Expo Riva Schuh si avverte immediatamente visitando gli stand dei produttori di calzature e di prodotti di pelletteria. Cina, Brasile, Canada e Italia, ma anche India, Germania, Francia, Portogallo, Turchia, Polonia, UK, USA, Pakistan, Perù, El Salvador. Già solo questo breve elenco di alcuni dei Paesi presenti alla 98esima edizione di Expo Riva Schuh & Gardabags che ancora una volta si dimostra un catalizzatore di business imprescindibile per il settore internazionale di calzatura e pelletteria. Il presidente di Riva del Garda Fierecongressi, Roberto Pellegrini ha detto: “La percezione è chiara: siamo ormai all’uscita del lungo tunnel in cui la pandemia ci ha gettato. Se nella scorsa edizione avevamo già intravisto la luce, oggi possiamo dire che il mercato delle calzature e della pelletteria è in piena accelerazione e abbiamo la sensazione che possa tornare ai massimi livelli entro il 2024”. Il mercato nei prossimi mesi Previsioni di mercato positive che trovano riscontro nei numeri che la manifestazione rivana mette in campo: 1108 espositori (+10% rispetto a giugno 2022) provenienti da oltre 40 Paesi (44% dall’Europa, 56% extra EU). Cambogia, Canada, Costa d’Avorio e Nuova Zelanda i...