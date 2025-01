Ex-Ilva, le offerte sono dieci. Tre chiedono l’intero gruppo

Confermato: per l’ex-Ilva, oggi Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria, sono arrivate 10 offerte in totale - le manifestazioni di interesse a settembre erano state 15 - di cui 3 per l’intero gruppo AdI con tutti i suoi stabilimenti, e 7 invece per asset specifici.

Come hanno reso noto ieri i commissari di Acciaierie, Fiori, Quaranta e Tabarelli, sono una cordata e 2 gruppi per l’intera AdI e 3 cordate e 4 offerte singole per alcuni asset messi sul mercato. In particolare, per la totalità del gruppo, hanno depositato l’offerta vincolante la cordata Baku Steel Company CJSC e Azerbaijan Investment Company OJSC; Bedrock Industries Management Co In ( fondo Usa che ha acquisito la canadese Stelco, industria dell’acciaio, l’ha rilanciata e infine rivenduta agli americani di Cleveland Cliffs). e Jindal Steel International, a cui fa capo Vulcan Steel.