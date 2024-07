Essilux punta sui marchi della moda. Acquisito Supreme per 1,39 miliardi

Il debutto alla grande nel mercato dell’abbigliamento giovanile e il proseguimento della strategia di diversificazione nel comparto della salute-tech. La multinazionale degli occhiali e delle lenti Essilux ha annunciato ieri una doppia mossa sul fronte delle acquisizioni dagli Stati Uniti alla Germania. L’operazione più significativa riguarda l’acquisto (con advisor JP Morgan e il closing entro fine 2024) del marchio Supreme.

Il gruppo presieduto da Francesco Milleri ha deciso così di puntare sull’urbanwear con l’accordo con VF Corporation, gruppo statunitense di abbigliamento, calzature e accessori lifestyle quotato a Wall Street, per rilevare uno dei brand della moda più influenti tra i giovani consumatori, reso popolare in Italia da Fedez. Essilux investirà circa 1,39 miliardi di euro, tutti per cassa, per rilevare il marchio fondato nel 1994 da James Jebbia, che aprì il primo negozio a Lafayette Street a Manhattan e che fattura oltre 500 milioni di dollari e ha 500 dipendenti.

Quello di Supreme è un mondo nuovo. Ogni settimana, alla stessa ora, rilascia una collezione limitata di prodotti, creando un senso di urgenza e scarsità che ha generato una domanda costante. Il marchio ha una presenza al dettaglio e online con 17 negozi monomarca tra Usa, Asia ed Europa, oltre a 6 punti vendita e 5 piattaforme di e-commerce. Un po’ come successo con Oakley, che partendo dagli occhiali è diventato un brand dello sportwear o con Ray Ban, che ha allargato la produzione a magliette e accessori, Essilux sta cercando nuove strade per crescere oltre a quelle della tecnologia battute con Meta e con gli occhiali con dispostivi per l’udito. "L’ingresso di un marchio iconico come Supreme rappresenta per noi un’incredibile opportunità", hanno detto Francesco Milleri, che è anche ceo della multinazionale, e Paul du Saillant, vice ad di EssilorLuxottica, secondo i quali "Supreme si allinea perfettamente al nostro percorso di innovazione e crescita, offrendoci una connessione diretta con nuovi pubblici, linguaggi e dimensioni creative".

In contemporanea all’acquisizione di Supreme, Essilux ha annunciato anche l’acquisto dell’80% di Heidelberg Engineering. L’azienda tedesca, fondata da. Gerhard Zinser e Christoph Schoess nel 1990, opera nelle soluzioni diagnostiche, tecnologie chirurgiche digitali e IT per l’oftalmologia clinica e fattura oltre 120 milioni.