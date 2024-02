EssilorLuxottica non cambia. L’ad Milleri verso la riconferma

Il Cda di EssilorLuxottica ha approvato e presentato la ‘sua’ lista per il rinnovo dello stesso board, che sarà eletto nella prossima assemblea a Parigi del 30 aprile: il Cda ha scelto la strada della continuità rispetto all’attuale assetto, che vede Francesco Milleri in qualità di presidente e ad e Paul du Saillant vice amministratore delegato. Confermati tutti i componenti, quindi nella lista figurano anche Romolo Bardin, ad di Delfin, e Mario Notari, cooptato nel consiglio dopo la scomparsa di Leonardo Del Vecchio nel 2022. Nel 2023 EssilorLuxottica ha registrato ricavi per 25,39 miliardi, + 7% rispetto al 2022, con un utile netto di 2,28 miliardi (+14%). Il dividendo proposto è di 3,95 per azione, +22% rispetto al 2022. Nel solo quarto trimestre i ricavi sono stati di 6,25 miliardi, in aumento del 7%.