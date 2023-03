Esselunga nuovo partner della Nazionale di calcio. Mancini: "Binomio vincente"

Mancini con la maglia Esselunga

Esselunga, una fra le principali catene di grande distribuzione italiane, diventa partner premium della Nazionale azzurra e affiancherà la "squadra più amata" dagli italiani nei prossimi 4 anni.

Quello con Esselunga "credo che sarà un binomio vincente perchè è un marchio vincente in Italia da anni. La speranza è di avere quattro anni importanti e straordinari insieme". Lo ha detto il ct della Nazionale Roberto Mancini, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Esselunga come nuovo premium partner delle Nazionali italiane di calcio.

Giovanni Valentini, head of revenues di Figc, ha puntualizzato: "Ringrazio Roberto Selva e la famiglia Caprotti, credo che avremmo una partnership molto lunga e soddisfacente. Una storia che scriveremo insieme nei prossimi anni, un amore a prima vista, con qualcosa che ci entra in casa ad ognuno di noi tutti i giorni", ha detto nel corso della conferenza a Coverciano. "Siamo un'azienda italiana nata nel '57 e con orgoglio diventiamo premium partner delle nazionali italiane - ha evidenziato Roberto Selva, chief marketing and customer officer di Esselunga -. Vogliamo divulgare uno stile di vita sano ed equilibrato". Selva ha poi ricevuto dalle mani del ct una maglia ufficiale azzurra con la scritta 'Esselunga' sulle spalle ed il numero 1.