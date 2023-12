Entro il 2027 attivi 50.000 ristoranti

La catena di ristorazione McDonald’s (in foto il presidente Chris Kempczinski) ha annunciato i suoi piani di espansione per raggiungere la cifra di 50.000 ristoranti per la fine del 2027, rispetto agli attuali 40.000 e più che si trovano in tutto il mondo. Già incrementato il numero ristoranti del 4% nei termini di rete nel 2024.