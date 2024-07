Enel, i profitti salgono del 20% a 4 miliardi

Enel chiude il primo semestre 2024 con un utile netto che sfiora i 4 miliardi di euro e margini in forte crescita. Nel dettaglio, il gruppo guidato dall’ad Flavio Cattaneo vede i ricavi a 38,7 miliardi (-17,8% anno su anno) sia per i prezzi decrescenti dell’energia, sia per i minori volumi di energia prodotti da fonte termoelettrica. Il risultato netto ordinario del gruppo arriva invece a 3.956 milioni, con un incremento di 677 milioni rispetto all’analogo periodo del 2023 (+20,6%). In crescita anche l’Ebitda ordinario, pari a 11,7 miliardi, in aumento del 9% grazie alla spinta delle rinnovabili e delle reti di distribuzione. La generazione a zero emissioni raggiunge infatti il "livello record" dell’84% sul totale della produzione del gruppo, contro il 73% del primo semestre 2023. L’indebitamento finanziario netto è in calo del 4,6% a 57,4 miliardi di euro dagli oltre 60 miliardi di fine 2023. È l’effetto dei positivi flussi di cassa generati dalla gestione operativa e dell’incasso dei proventi relativi alle operazioni di cessione.

"Per fine anno, confermiamo il raggiungimento dei target fissati per il 2024 – ha annunciato l’ad FLavio Cattaneo – In particolare, i risultati conseguiti e la visibilità sul prossimo semestre ci proiettano nella parte alta del range della guidance comunicata ai mercati, che, anche nel rispetto del raggiungimento della neutralità di cassa, ci permetterebbe di erogare un dividendo superiore al fisso minimo di 0,43 euro per azione".

Nel giorno dei conti è arrivata anche la notizia della cessione per 817 milioni di euro a Masdar del 49,99% di Egpe Solar, in cui confluiranno tutti gli asset fotovoltaici già operativi di Endesa in Spagna, per una capacità installata complessiva di circa 2 gigawatt.

Elena Comelli