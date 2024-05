Il cda di UnipolSai Assicurazioni (in foto il presidente Carlo Cimbri) ha autorizzato l’emissione, da parte della Compagnia, di uno strumento di capitale subordinato Tier 2 in forma dematerializzata, in euro, a tasso fisso, per un importo nominale massimo non superiore a 750 milioni, da collocare presso investitori qualificati italiani ed esteri.