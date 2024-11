Nel 2027, il 62% di tutto l'eCommerce sarà fatto con lo smartphone

Milano, 30 Ottobre 2024 – I consumatori italiani sono sempre più alla ricerca di nuove esperienze e modalità di acquisto. Basti pensare, ad esempio, che nel 2027 il 62% di tutto l’e-commerce sarà legato allo smatphone. Sono queste alcune delle evidenze che caratterizzano la distribuzione organizzata nei prossimi anni emerse nel corso del Forum Retail, organizzato da iKN Italy, nella sua 24ª edizione. L’evento si conferma come il più grande hub di networking tecnologico per il mondo retail con quasi 4.000 partecipanti, più di 280 relatori e 40 ore di convegni. Sul palco della sessione plenaria sono state presentate diverse analisi del 2024 e previsioni per il 2025 attraverso ricerche esclusive e specifiche, per delineare una panoramica completa del comportamento dei consumatori in Italia.

Le previsioni della distribuzione moderna

Secondo l’ultima ricerca di BVA Doxa presentata al Forum Retail, i consumatori sono sempre più consapevoli, esigenti e alla ricerca di esperienze significative, infatti, ben 7 italiani su 10 si dichiarano alla ricerca di modalità d’acquisto nuove e diverse per il futuro. Tra i consumatori del Bel Pease emerge dunque con forza, con l’88% del consenso, il desiderio di avere esperienze fluide e coerenti nelle diverse fasi del processo di acquisto, con particolare attenzione alla continuità tra online e negozio fisico. Secondo l’indagine di BVA Doxa, cresce anche la richiesta di una maggiore personalizzazione per il 75% dei consumatori, per la quale ben il 63% degli italiani è disposto a cedere i propri dati personali in cambio di vantaggi concreti. Analizzando nel dettaglio due comparti della Distribuzione Moderna come Fashion e Pet, a livello di mercato quasi immuni alla crisi del potere d’acquisto degli ultimi anni, BVA Doxa rivela come la presenza di un ecosistema di servizi - ad esempio un’ampia gamma di pagamenti digitali, consegna a casa o dettagli di prodotto, contribuiscono in maniera significativa a valorizzare l’esperienza di acquisto.

L’importanza degli addetti alle vendite

Dalla ricerca presentata in anteprima al Forum Retail, si delinea il ruolo fondamentale, attribuito dai consumatori, al fattore umano degli addetti alle vendite con cui si entra in contatto. Nello specifico per il settore Fashion l’86% dei rispondenti sceglie il negozio in base alla preparazione e all’empatia del personale, percentuale che sale nel Pet al 92%, evidenziando quanto ormai anche gli animali siano percepiti come parte integrante del nucleo familiare e meritevoli di ogni cura e attenzione.

I trend futuro del retail

KPMG ha illustrato i sei trend principali che interesseranno in futuro il settore retail a partire dall’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, infatti, il 64% dei CEO globali ha dichiarato che investirà in questa tecnologia indipendentemente dalla condizione economica. Il secondo elemento di spicco sarà l’integrazione omnicanale tra digitale e fisico, in virtù del fatto che oltre il 70% dei consumatori già utilizza più canali per gli acquisti. Dalle analisi presentate al Forum Retail, cresce anche il mobile shopping che, secondo le previsioni, costituirà il 62% di tutto l'e-commerce seguito, al quarto posto, dalle tecnologie immersive che secondo KPMG rappresenteranno il 7% delle interazioni di vendita nel 2027. Altro elemento importante per il futuro del retail sarà rimodulare tutto ciò che concerne i dati, dalla raccolta all’analisi fino alla formulazione di una strategia efficace e infine, al sesto posto, la sostituzione di sistemi obsoleti per garantire il lineare flusso delle attività lavorative, problematiche riscontrate oggi dal 52% delle aziende.

L’importanza degli investimenti in tecnologia

Dal 2025 in avanti, in base allo studio di KPMG presentato al Forum Retail, sarà fondamentale investire in tecnologia per rimanere competiti. Negli ultimi due anni, infatti, l'87% delle aziende è riuscita ad utilizzare la tecnologia per aumentare i propri profitti, affidandosi sempre di più alle innovazioni per migliorare le esperienze dei clienti, semplificare le operazioni e aumentare la redditività.

Il ruolo delle start up

Nella cornice dell’evento anche GELLIFY che ha portato l’innovazione e il futuro al Forum Retail con lo Start Up Gate per il terzo anno consecutivo, in cui vengono presentate le start up emergenti che offrono soluzioni innovative in ambito retail. Illustrato inoltre in anteprima “How will we buy in 2050” lo studio di GELLIFY e ARAD Digital sul futuro delle abitudini di consumo e su come le tecnologie avanzate stanno trasformando il modo in cui acquistiamo.