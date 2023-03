Netflix, niente sport dal vivo. Perché il colosso preferisci i documentari

The Last Dance - Foto: Netflix

Dal basket fino alla Formula Uno, è una lunga lista di documentari targati Netflix quella che continua ad appassionare gli amanti dello sport in tutto il mondo. Ma il colosso dello streaming, a differenza di altri concorrenti - come Prime Video, Apple e YouTube - continua a tenersi a debita distanza dalle dirette degli eventi per concentrarsi esclusivamente sui suoi punti di forza, come la capacità di storytelling. La strategia messa in campo punta, infatti, a costruire una 'formazione sportiva' che racconti lo sport attraverso le storie, i documentari, superando così il concetto della classifica e delle competizioni: Netflix, inoltre, funziona senza pubblicità e con programmi on-demand, mentre lo sport non solo è in diretta ma tende – soprattutto negli Stati Uniti - ad avere lunghe interruzioni pubblicitarie. Non solo. I diritti sugli eventi sportivi hanno costi ingenti e, al di là dei guadagni in termine di prestigio e immagine, non è scontato che il ritorno economico sia proporzionato alla spesa. A ogni modo, sono sempre di più i documentari sportivi del colosso californiano che hanno incollato gli spettatori di tutto il mondo allo schermo: basta pensare a The Last Dance, la docuserie che racconta della carriera di Michael Jordan e...