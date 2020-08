Roma, 7 agosto 2020 - Niente bonus ristoranti. La misura, originariamente prevista all'interno del Dl Agosto in discussione oggi al Consiglio dei ministri, non sarebbe stata confermata secondo quanto riferiscono diverse fonti. All'interno della maggioranza resterebbero forti pressioni M5S e del Mise per introdurlo, ma nell'ultima bozza il bonus sarebbe stato sostituito da un piano cashless che dovrebbe partire prima della fine dell'anno, a novembre o a dicembre.

Dunque nel nuovo decreto dovrebbero invece arrivare il bonus per i ristoratori che acquistano 100% made in Italy, promosso dal ministro Teresa Bellanova. I fondi stanziati a fondo perduto sarebbero di 400 milioni, ma l'erogazione andrebbe solo alle imprese che abbiano registrato un calo del fatturato. Ai ristoratori poi sarebbe riservato anche un contributo a fondo perduto per le attività commerciali dei centri storici voluto dal ministro Dario Franceschini.

Reddito di emergenza

La nuova bozza invece prevede ulteriori 400 euro di Reddito di emergenza per le famiglie più in difficoltà. La misura dovrà essere richiesta entro il 15 ottobre.

Tasse spalmate in due anni

La nuova bozza prevede anche che saranno spalmati in due anni i versamenti delle tasse e dei contributi sospesi a marzo, aprile e maggio e rinviati a settembre. L'appuntamento con il fisco resta fissato al 16 settembre ma le rate mensili passeranno da 4 a 24.

Sgravi per il turismo

Arrivano poi anche sgravi contributivi ad hoc per il turismo. La nuova bozza, ancora suscettibile di modifiche, estende l'esonero dal versamento dei contributi - ma per massimo 3 mesi - anche alle "assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali". In caso di trasformazione a tempo indeterminato si applica la decontribuzione prevista per le altre aziende, cioè uno sgravio totale per 6 mesi (escluso il contributi Inail) fino a un massimo di 8.060 euro annui riparametrato su base mensile.

Bonus baby sitter sanità

Più che triplicati i fondi per il bonus babysitter per gli operatori sanitari, grazie al 'travaso' di risorse non utilizzate per il bonus per i lavoratori domestici. Lo prevede la nuova bozza del decreto agosto, ancora suscettibile di modifiche, che porta da 67,6 a 236,6 il finanziamento per il bonus babysitter per medici e infermieri, tecnici e operatori sociosanitari (2.000 euro) mentre il fondo

per il bonus per colf e badanti viene ridotto da 460 a 291 milioni.