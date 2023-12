Dal fondo sovrano al liceo: c’è la legge per il Made in Italy

Via libera definitivo al ddl made in Italy. Tra le novità, l’istituzione del Fondo nazionale del made in Italy partecipato dal Mef, aperto alla partecipazione di fondi di investimento e altri soggetti, con la mission di investire nelle filiere dei settori strategici; l’istituzione della giornata nazionale del made in Italy, il 15 aprile, per celebrare la creatività e l’eccellenza italiana, la nascita del liceo con l’obiettivo di promuovere le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al made in Italy (prime classi già l’anno prossimo, iscrizioni da gennaio), e infine il simbolo per tutelare e la proprietà intellettuale e commerciale dei beni prodotti in Italia.