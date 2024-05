Nexi (in foto l’ad Paolo Bertoluzzo) ha chiuso il primo trimestre con ricavi per 781,6 milioni di euro, in crescita del 6% sullo stesso periodo del 2023, un ebitda in aumento dell’8,6% a 361,7 milioni; numeri che vanno oltre le attese. Annunciato I’avvio del programma di riacquisto di azioni per un importo massimo di 500 milioni.