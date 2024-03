Concorso Agenzia Dogane 2024: la scadenza e quanto guadagna un funzionario

Roma, 11 marzo 2024 – Concorso Agenzia delle Dogane 2024: il bando scade alle 23:59 del 12 marzo. Ecco quanti sono i posti in palio e qual è lo stipendio previsto.

Sommario

Il bando prevede 3 figure professionali diverse, quindi con 3 codici concorso. Ci sono 487 posti in palio per funzionario amministrativo tributario (ADM/FAMM); 72 posti per funzionario tecnico professionale esperto nelle accise (ADM/ING); 5 per funzionario amministrativo tributario esperto in comunicazione (ADM/COM).

Un funzionario dell’Agenzia Dogane guadagna poco meno di 2mila euro lordi al mese, esattamente 1.958,49, per 23.501,93 euro all’anno.

Ecco come sono suddivisi i 487 posti ADM/FAMM:

13 riservati alla Provincia Autonoma di Bolzano

85 alla Lombardia

60 al Piemonte

30 alla Liguria

4 alla Valle d’Aosta

60 al Veneto

30 al Friuli Venezia Giulia

55 all’Emilia Romagna

15 alle Marche

40 alla Toscana

15 all’Umbria

20 al Lazio

60 a Roma - Strutture Centrali

Ecco come sono suddivisi i 72 posti da ADM/ING

1 alla Provincia autonoma di Bolzano

10 alla Lombardia

10 al Piemonte

5 alla Liguria

1 alla Valle d’Aosta

10 al Veneto

5 al Friuli Venezia Giulia

5 all’Emilia Romagna

5 alle Marche

5 alla Toscana

5 all’Umbria

5 al Lazio

5 a Roma - Strutture Centrali

I 5 posti da funzionario amministrativo tributario esperto in comunicazione sono riservati a Roma - Strutture Centrali.